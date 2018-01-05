Суд заморозил 820 млн долларов украинского олигарха Ахметова

Суд Кипра заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова в связи с разбирательством вокруг компании «Укртелеком».
Общая сумма замороженных активов составляет 820 миллионов долларов. Среди них оказалась и роскошная квартира в лондонском комплексе One Hyde Park, которая на момент покупки была самой дорогой на рынке недвижимости Великобритании.
Как сообщает Financial Times, решение о заморозке активов суд принял 27 декабря. До 8 января Ахметов может опротестовать его.
Заморозить активы суд решил в рамках рассмотрения спора вокруг компании «Укртелеком», крупнейшей на Украине группы компаний в сфере фиксированной связи. Компания Raga, принадлежащая украинскому бизнесмену Денису Горбуненко, продала ее Ахметову в 2013 году. Однако теперь в Raga говорят, что получили от олигарха только 100 миллионов долларов, хотя сумма сделки составляла 860 миллионов.
Ринат Ахметов является богатейшим бизнесменом Украины. Среди его активов — угольные, сталелитейные, энергетические и телекоммуникационные компании и предприятия, а также футбольный клуб «Шахтёр». По оценке Forbes, состояние Ахметова составляет около 4,6 миллиарда долларов.
Как сообщает Financial Times, решение о заморозке активов суд принял 27 декабря. До 8 января Ахметов может опротестовать его.
Заморозить активы суд решил в рамках рассмотрения спора вокруг компании «Укртелеком», крупнейшей на Украине группы компаний в сфере фиксированной связи. Компания Raga, принадлежащая украинскому бизнесмену Денису Горбуненко, продала ее Ахметову в 2013 году. Однако теперь в Raga говорят, что получили от олигарха только 100 миллионов долларов, хотя сумма сделки составляла 860 миллионов.
Ринат Ахметов является богатейшим бизнесменом Украины. Среди его активов — угольные, сталелитейные, энергетические и телекоммуникационные компании и предприятия, а также футбольный клуб «Шахтёр». По оценке Forbes, состояние Ахметова составляет около 4,6 миллиарда долларов.
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