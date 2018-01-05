Крымские активисты обратились в Госдуму с требованием запретить аборты в РФ

Активисты крымского отделения общественного движения «За жизнь!» передали в Госдуму петицию, в которой потребовали законодательно запретить аборты в России.
Активисты крымского отделения общественного движения «За жизнь!» обратились в Госдуму с предложением законодательно запретить в России аборты. Как сообщил РИА Новости депутат городского совета Симферополя Василий Курзяба, петицию, которую подписали 7 тысяч человек, передали депутату Госдумы Павлу Шперову в пятницу.
Подписавшие петицию требуют закрепления за плодом статуса человека со всеми правами.
Из текста петиции: «Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений».
Активисты выступают за запрет как хирургического, так и медикаментозного прерывания беременности и предлагают также запретить контрацептивы с абортивным действием. Вместе с введением запрета участники движения предложили выделить дополнительные средства из бюджета на помощь беременным женщинам и малоимущим семьям с детьми.
Российские власти выступают против запрета на аборты, объясняя это тем, что женщины все равно будут пытаться прервать нежелательную беременность, и запрет может привести к росту смертности от подпольных операций.
Подписавшие петицию требуют закрепления за плодом статуса человека со всеми правами.
Из текста петиции: «Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений».
Активисты выступают за запрет как хирургического, так и медикаментозного прерывания беременности и предлагают также запретить контрацептивы с абортивным действием. Вместе с введением запрета участники движения предложили выделить дополнительные средства из бюджета на помощь беременным женщинам и малоимущим семьям с детьми.
Российские власти выступают против запрета на аборты, объясняя это тем, что женщины все равно будут пытаться прервать нежелательную беременность, и запрет может привести к росту смертности от подпольных операций.
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