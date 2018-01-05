В Челябинской области торжественно открыли памятник пельменю

В Миассе (Челябинская область) состоялось торжественное открытие памятника пельменю.

Памятник, который разместили у Музея пельменя в Доме купца Смирнова, представляет собой фигуру сидящего за столом бородача. Перед ним лежит огромный пельмень, а на столе красуется надпись — «Большому пельменю рот радуется».



Автором монумента стал скульптор Юрий Фёдоров. Именно его проект победил в специальном творческом конкурсе, который был объявлен летом 2017 года.



Открытие памятника сопровождалось костюмированным представлением. Кроме того, для гостей церемонии провели гастрономический конкурс по скоростной лепке пельменей «Сами лепим, сами едим».



Отметим, что в Миассе находится единственный в России Музея пельменя. В нем собрана вся интересная информация о любимом блюде — история, традиции, рецепты, фото, макеты пельменей разных стран, песни, частушки и многое другое.