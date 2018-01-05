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    Сгоревший под Новосибирском ангар использовали как обувной цех незаконно

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    • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев
    Сгоревший под Новосибирском ангар использовали как обувной цех незаконно

    Сгоревший под Новосибирском ангар использовали как обувной цех незаконно

    Сгоревший под Новосибирском ангар использовали как обувной цех незаконно
  • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев

    • Ангар в Новосибирской области, который использовался как обувной цех, не был введен в эксплуатацию в соответствии со всеми правилами, сообщили в региональном управлении МЧС.

    Ангар в поселке Чернореченский в Новосибирской области, оборудованный под обувной цех, использовался незаконно и был введен в эксплуатацию без необходимых для этого проверок. Об этом в пятницу на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил представитель ГУ МЧС по региону Алексей Брызгалов, передает пресс-служба ведомства.

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    МЧС: пожарных в обувной цех под Новосибирском вызвали слишком поздно
    Напомним, пожар в ангаре, где производили и хранили обувь, произошел накануне. В нем пострадали двое граждан Китая и погибли десять иностранцев — работников цеха. Они пытались потушить возгорание своими силами и слишком поздно вызвали пожарных. Люди погибли от отравления продуктами горения.

    Алексей Брызгалов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Новосибирской области: «Указанное здание в эксплуатацию установленным порядком не вводилось и в нарушение требований законодательства Российской Федерации эксплуатировалось под размещение производства обуви. Гибели людей послужило принятие рабочими самостоятельных мер по тушению пожара при высокой пожарной загрузке объекта и быстрого распространения опасных факторов пожара».

    Общая площадь возгорания составила 2 тысячи кв. метров. Сгоревший ангар был обшит металлическими листами, что вместе с 35-градусным морозом, сильным и токсичным задымлением осложняло работу спасателей.

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    Основной версией причины пожара считается короткое замыкание, однако спасатели предполагают, что ангар мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем.

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