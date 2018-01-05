Сгоревший под Новосибирском ангар использовали как обувной цех незаконно

Ангар в Новосибирской области, который использовался как обувной цех, не был введен в эксплуатацию в соответствии со всеми правилами, сообщили в региональном управлении МЧС.
Ангар в поселке Чернореченский в Новосибирской области, оборудованный под обувной цех, использовался незаконно и был введен в эксплуатацию без необходимых для этого проверок. Об этом в пятницу на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил представитель ГУ МЧС по региону Алексей Брызгалов, передает пресс-служба ведомства.
Напомним, пожар в ангаре, где производили и хранили обувь, произошел накануне. В нем пострадали двое граждан Китая и погибли десять иностранцев — работников цеха. Они пытались потушить возгорание своими силами и слишком поздно вызвали пожарных. Люди погибли от отравления продуктами горения.
Алексей Брызгалов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Новосибирской области: «Указанное здание в эксплуатацию установленным порядком не вводилось и в нарушение требований законодательства Российской Федерации эксплуатировалось под размещение производства обуви. Гибели людей послужило принятие рабочими самостоятельных мер по тушению пожара при высокой пожарной загрузке объекта и быстрого распространения опасных факторов пожара».
Общая площадь возгорания составила 2 тысячи кв. метров. Сгоревший ангар был обшит металлическими листами, что вместе с 35-градусным морозом, сильным и токсичным задымлением осложняло работу спасателей.
Основной версией причины пожара считается короткое замыкание, однако спасатели предполагают, что ангар мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем.
Напомним, пожар в ангаре, где производили и хранили обувь, произошел накануне. В нем пострадали двое граждан Китая и погибли десять иностранцев — работников цеха. Они пытались потушить возгорание своими силами и слишком поздно вызвали пожарных. Люди погибли от отравления продуктами горения.
Алексей Брызгалов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Новосибирской области: «Указанное здание в эксплуатацию установленным порядком не вводилось и в нарушение требований законодательства Российской Федерации эксплуатировалось под размещение производства обуви. Гибели людей послужило принятие рабочими самостоятельных мер по тушению пожара при высокой пожарной загрузке объекта и быстрого распространения опасных факторов пожара».
Общая площадь возгорания составила 2 тысячи кв. метров. Сгоревший ангар был обшит металлическими листами, что вместе с 35-градусным морозом, сильным и токсичным задымлением осложняло работу спасателей.
Основной версией причины пожара считается короткое замыкание, однако спасатели предполагают, что ангар мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем.
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