Индийский монах сдвинул пенисом грузовик: фото

Индийский монах совершил невероятный акт подвижничества с помощью своего детородного органа.

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религия

Садху, как в Индии называют отрекшихся от мира аскетов, прибыл на ежегодный фестиваль паломников в Аллахабаде и, чтобы продемонстрировать свою духовность, взял на буксир и сдвинул с места небольшой грузовик, привязав второй конец веревки к своему половому органу. Это подвиг был запечатлен на фото.



В индуизме садху — это монахи, которые отказываются от земных наслаждений и комфорта, посвящая свою жизнь поиску духовного просветления в надежде выйти из «колеса сансары» — это так называемый круг перерождений, ключевое понятие индуистской философии. Садху не владеют никакой собственностью, зачастую у них нет даже одежды, а выживают они, полагаясь на помощь людей.



Садху любят демонстрировать разные невероятные трюки, пытаясь доказать, что тем самым они достигли святости и в совершенстве овладели техникой йоги. Например, один из них попал в Книгу рекордов Гиннесса, простояв неподвижно 8 часов 5 минут и 5 секунд.



