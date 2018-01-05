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    На МКАД столкнулись 12 машин

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    На МКАД столкнулись 12 машин

    На МКАД столкнулись 12 машин

    Двенадцать автомобилей столкнулись в пятницу утром на МКАД в четырех ДТП, пострадавших в результате аварий нет.

    Массовая авария произошла на 105-м километре внешней стороны МКАД около 10:30 мск.

    Как сообщили ТАСС в ГИБДД Москвы, сначала столкнулись четыре машины, потом три, далее произошло столкновение двух, а потом еще трех автомобилей. Пострадавших нет. Полицейские выясняют причину произошедшего.

    Это уже третье массовое ДТП в Москве за сегодня. Ранее на Третьем транспортном кольце произошло столкновение шести автомобилей, никто не пострадал. А на Ленинградском шоссе столкнулись микроавтобус и восемь легковушек, также обошлось без серьезных травм.

    О сложной ситуации на дорогах водителей Москвы и Московской области сегодня предупредили в МЧС. В ведомстве отметили, что весь день в столице и области будет идти мокрый снег, на дорогах наблюдаться гололедица.

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