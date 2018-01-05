На МКАД столкнулись 12 машин

Двенадцать автомобилей столкнулись в пятницу утром на МКАД в четырех ДТП, пострадавших в результате аварий нет.
Массовая авария произошла на 105-м километре внешней стороны МКАД около 10:30 мск.
Как сообщили ТАСС в ГИБДД Москвы, сначала столкнулись четыре машины, потом три, далее произошло столкновение двух, а потом еще трех автомобилей. Пострадавших нет. Полицейские выясняют причину произошедшего.
Это уже третье массовое ДТП в Москве за сегодня. Ранее на Третьем транспортном кольце произошло столкновение шести автомобилей, никто не пострадал. А на Ленинградском шоссе столкнулись микроавтобус и восемь легковушек, также обошлось без серьезных травм.
О сложной ситуации на дорогах водителей Москвы и Московской области сегодня предупредили в МЧС. В ведомстве отметили, что весь день в столице и области будет идти мокрый снег, на дорогах наблюдаться гололедица.
Как сообщили ТАСС в ГИБДД Москвы, сначала столкнулись четыре машины, потом три, далее произошло столкновение двух, а потом еще трех автомобилей. Пострадавших нет. Полицейские выясняют причину произошедшего.
Это уже третье массовое ДТП в Москве за сегодня. Ранее на Третьем транспортном кольце произошло столкновение шести автомобилей, никто не пострадал. А на Ленинградском шоссе столкнулись микроавтобус и восемь легковушек, также обошлось без серьезных травм.
О сложной ситуации на дорогах водителей Москвы и Московской области сегодня предупредили в МЧС. В ведомстве отметили, что весь день в столице и области будет идти мокрый снег, на дорогах наблюдаться гололедица.
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