Эксперты определили лучшую в мире диету

Исследователи из американского Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) изучили 38 диет и определили лучшую из них.
Эксперты признали лучшей диету под названием DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии). Она включает большое количество фруктов, овощей, круп, обезжиренных молочных продуктов, птицы, рыбы, постного мяса, бобов и орехов. При этом необходимо ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия, а также сладостей и сладких напитков.
Как подчеркнули в NHLBI, эта диета помогает не только снизить вес, но и добиться общего оздоровления организма, стабилизации кровяного давления, очищения органов желудочно-кишечного тракта и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом отмечается, что DASH в ряде случаев даже позволяет отказаться от приема некоторых противогипертензивных препаратов.
В NHLBI рассказали, что диета DASH была одной из 38 диет, изученных экспертами в области здравоохранения. Чтобы получить лучшие оценки, диета должна быть относительно простой, питательной и безопасной.
Как подчеркнули в NHLBI, эта диета помогает не только снизить вес, но и добиться общего оздоровления организма, стабилизации кровяного давления, очищения органов желудочно-кишечного тракта и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом отмечается, что DASH в ряде случаев даже позволяет отказаться от приема некоторых противогипертензивных препаратов.
В NHLBI рассказали, что диета DASH была одной из 38 диет, изученных экспертами в области здравоохранения. Чтобы получить лучшие оценки, диета должна быть относительно простой, питательной и безопасной.
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