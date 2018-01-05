Воздушный шар с туристами упал в Египте: есть погибший и много пострадавших

Воздушный шар с людьми упал близ египетского города Луксор, расположенного на юге страны. 12 человек пострадали, один погиб.
По данным египетского издания «Аль-Масри аль-Яум», падение воздушного шара могло произойти из-за сильного ветра: аэростат унесло в горы.
Газета «Аль-Ахрам» сообщает, что, по предварительным данным, погиб турист из США. Пострадали около 12 человек, представители различных национальностей. Все они сейчас находятся в госпитале. Других подробностей пока не приводится.
Организаторы полетов воздушных шаров рассказали, что всего утром в небо поднялись шесть шаров, но из-за резкого ухудшения погодных условий пять из них совершили мягкую посадку на полях неподалеку от места старта. Последний аэростат унесло воздушным потоком, передает ТАСС.
Напомним, что в апреле 2013 года под Луксором в результате крушения воздушного шара погибли 19 человек: граждане Гонконга, Японии, Франции, Великобритании и Бельгии. После трагедии полеты в этом районе были на время приостановлены.
Газета «Аль-Ахрам» сообщает, что, по предварительным данным, погиб турист из США. Пострадали около 12 человек, представители различных национальностей. Все они сейчас находятся в госпитале. Других подробностей пока не приводится.
Организаторы полетов воздушных шаров рассказали, что всего утром в небо поднялись шесть шаров, но из-за резкого ухудшения погодных условий пять из них совершили мягкую посадку на полях неподалеку от места старта. Последний аэростат унесло воздушным потоком, передает ТАСС.
Напомним, что в апреле 2013 года под Луксором в результате крушения воздушного шара погибли 19 человек: граждане Гонконга, Японии, Франции, Великобритании и Бельгии. После трагедии полеты в этом районе были на время приостановлены.
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