Саакашвили назвал «полностью незаконным» вынесенный ему в Грузии приговор

Экс-президент Грузии прокомментировал решение суда в Тбилиси, приговорившего его к трем годам тюрьмы.
Михаил Саакашвили подчеркнул, что считает приговор «полностью незаконным и противоречащим всем международным нормам и здравому смыслу», а также заявил, что сам процесс над ним носит полностью политический характер. По мнению политика, президента нельзя судить за использование права на помилование, которое никак не ограничено.
При этом Саакашвили в своем Facebook заявил, что грузинские суды находятся под контролем миллиардера и экс-премьера Бидзины Иванишвили, а «олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом».
Также Саакашвили пообещал, что его «борьба продолжится до полной победы наших народов над олигархатом, коррупцией, нищетой».
Ранее сегодня стало известно, что Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебным положением из-за того, что он в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших срок за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. В связи с этим экс-президент Грузии был приговорен к трем годам лишении свободы заочно.
Отметим, что сейчас Саакашвили пытается вернуть украинское гражданство через суды, критикует режим Порошенко и устраивает акции протеста. Недавно против опального политика возбудили уголовное дело о содействии участникам преступных организаций. А 3 декабря суд отказался предоставить Саакашвили статус беженца. Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе уже заявила, что заочный приговор может стать поводом для экстрадиции Саакашвили на родину.
При этом Саакашвили в своем Facebook заявил, что грузинские суды находятся под контролем миллиардера и экс-премьера Бидзины Иванишвили, а «олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом».
Также Саакашвили пообещал, что его «борьба продолжится до полной победы наших народов над олигархатом, коррупцией, нищетой».
Ранее сегодня стало известно, что Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебным положением из-за того, что он в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших срок за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. В связи с этим экс-президент Грузии был приговорен к трем годам лишении свободы заочно.
Отметим, что сейчас Саакашвили пытается вернуть украинское гражданство через суды, критикует режим Порошенко и устраивает акции протеста. Недавно против опального политика возбудили уголовное дело о содействии участникам преступных организаций. А 3 декабря суд отказался предоставить Саакашвили статус беженца. Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе уже заявила, что заочный приговор может стать поводом для экстрадиции Саакашвили на родину.
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