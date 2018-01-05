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    Владелец дрона спас ребенка от нападения акул на Багамах: видео. акулы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладелец дрона спас ребенка от нападения акул на Багамах: видео

    Владелец дрона спас ребенка от нападения акул на Багамах: видео

    2 комментария
    • Фото: Артем Ткаченко / youtube.com
    Владелец дрона спас ребенка от нападения акул на Багамах: видео

    Владелец дрона спас ребенка от нападения акул на Багамах: видео

    Владелец дрона спас ребенка от нападения акул на Багамах: видео
    • Фото: Артем Ткаченко / youtube.com

      • Пользователь по имени Артём Ткаченко опубликовал на YouTube ролик, запечатлевший, как купающегося у берега ребенка окружает стая хищников. Инцидент произошел на Багамских островах.

      На кадрах видно, как маленький мальчик забегает в море, начинает нырять и исследовать дно, но не замечает приближающихся к нему хищников. Ребенка пытались атаковать сразу четыре акулы. В последний момент мальчик выныривает из воды и выбегает на берег. А хищницы разворачиваются и уплывают.

      На видеозапись, которая была опубликована в YouTube еще в середине декабря, обратило внимание издание Daily Mail. Журналисты выяснили, что от нападения акул ребенка спас автор видео — Артём Ткаченко, который в этот момент стоял на берегу и управлял дроном. Судя по всему, мужчина крикнул мальчику, что ему грозит опасность. «Слава Богу, он меня услышал», — цитирует газета слова Ткаченко.

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