Владелец дрона спас ребенка от нападения акул на Багамах: видео

Пользователь по имени Артём Ткаченко опубликовал на YouTube ролик, запечатлевший, как купающегося у берега ребенка окружает стая хищников. Инцидент произошел на Багамских островах.
На кадрах видно, как маленький мальчик забегает в море, начинает нырять и исследовать дно, но не замечает приближающихся к нему хищников. Ребенка пытались атаковать сразу четыре акулы. В последний момент мальчик выныривает из воды и выбегает на берег. А хищницы разворачиваются и уплывают.
На видеозапись, которая была опубликована в YouTube еще в середине декабря, обратило внимание издание Daily Mail. Журналисты выяснили, что от нападения акул ребенка спас автор видео — Артём Ткаченко, который в этот момент стоял на берегу и управлял дроном. Судя по всему, мужчина крикнул мальчику, что ему грозит опасность. «Слава Богу, он меня услышал», — цитирует газета слова Ткаченко.
На видеозапись, которая была опубликована в YouTube еще в середине декабря, обратило внимание издание Daily Mail. Журналисты выяснили, что от нападения акул ребенка спас автор видео — Артём Ткаченко, который в этот момент стоял на берегу и управлял дроном. Судя по всему, мужчина крикнул мальчику, что ему грозит опасность. «Слава Богу, он меня услышал», — цитирует газета слова Ткаченко.
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