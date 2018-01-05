Три человека погибли при лобовом столкновении легковушек в Сочи

Трое погибли и еще трое получили травмы в ДТП с четырьмя автомобилями в Сочи.
Три человека стали жертвами серьезного ДТП, которое произошло в ночь на пятницу на 10-м километре трассы «Адлер — Альпика-Сервис». Как сообщает местный портал «Сочи информбюро», лобовое столкновение двух иномарок произошло из-за того, что водитель одной из них не справился с управлением при обгоне и выехал на встречную полосу. От удара автомобиль вынесло на свою полосу, где с ним столкнулись еще две легковые машины.
Трое пассажиров разбившихся автомобилей скончались на месте. Еще одного пассажира и двоих водителей доставили в больницу.
По факту ДТП полиция начала проверку. Предстоит выяснить причины и все обстоятельства происшествия, после чего решить вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет издание со ссылкой на региональное управление полиции.
Трое пассажиров разбившихся автомобилей скончались на месте. Еще одного пассажира и двоих водителей доставили в больницу.
По факту ДТП полиция начала проверку. Предстоит выяснить причины и все обстоятельства происшествия, после чего решить вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет издание со ссылкой на региональное управление полиции.
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