Самая волосатая девушка в мире вышла замуж

Супатра Сасупфан, признанная в 2010 году Книгой рекордов Гиннеса «самым волосатым подростком» в мире, вышла замуж в возрасте 17 лет.
Газета Metro сообщила о счастливом замужестве «самой волосатой в мире» девушки по имени Супатра Сасупфан.
Девушка живет в Таиланде, с рождения она страдает от редкого наследственного заболевания — синдрома Абрамса или гипертрихоза. Все ее лицо, руки и ноги покрыты волосами, которые очень быстро растут. Супатра Сасупфан пыталась вылечиться от недуга, ей делали лазерную депиляцию, но это не помогло. В конце концов девушка решила просто бриться.
Недавно Супатра вышла замуж, как она призналась, за «любовь всей своей жизни». В интервью изданию девушка заявила, что ее волосатость делает ее особенной: она уверена в себе и имеет много друзей, а теперь и любимого мужа.
Девушка живет в Таиланде, с рождения она страдает от редкого наследственного заболевания — синдрома Абрамса или гипертрихоза. Все ее лицо, руки и ноги покрыты волосами, которые очень быстро растут. Супатра Сасупфан пыталась вылечиться от недуга, ей делали лазерную депиляцию, но это не помогло. В конце концов девушка решила просто бриться.
Недавно Супатра вышла замуж, как она призналась, за «любовь всей своей жизни». В интервью изданию девушка заявила, что ее волосатость делает ее особенной: она уверена в себе и имеет много друзей, а теперь и любимого мужа.
Hairiest girl in the world is now married to the love of her life https://t.co/HPfqhgDYPD— Metro (@MetroUK) 4 января 2018 г.
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