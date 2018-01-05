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    Московские коммунальщики впервые в 2018 году вышли на уборку снега

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Московские коммунальщики впервые в 2018 году вышли на уборку снега

    Московские коммунальщики впервые в 2018 году вышли на уборку снега

    Московские коммунальщики впервые в 2018 году вышли на уборку снега
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Снегоуборочная техника вышла на улицы Москвы после первой метели в 2018 году.

    Снежный покров в Москве за прошедшую ночь и утро пятницы увеличился на 2–3 см, и на улицы города уже выехала снегоуборочная техника. Об этом «Интерфаксу» сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «Колонны спецтехники проводят сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей их противогололедной обработкой».

    Бирюков добавил, что коммунальщики также начали работы по очистке кровель и фасадов зданий от снега и наледи.

    смотретьДесятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за метели
    Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за метели
    5 января в Москве ожидается температура от -1 до +1 градуса и снег. Ранее столичное управление МЧС предупредило автомобилистов о возможном увеличении числа ДТП из-за гололедицы. Столичные аэропорты отправляют и принимают рейсы с задержками.

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