Украинская модель впала в кому после автокатастрофы в Лос-Анджелесе

Украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордан попали в серьезное ДТП в США.
О том, что модель Елизавета Кузьменко попала в автокатастрофу и получила тяжелые травмы, сообщил в своем Facebook друг Кузьменко Кирилл Дубровин.
Кирилл Дубровин: «Друзья! Новый год начался с неприятной новости. Мои подруги попали в жуткую аварию. Одна из них Елизавета Кузьменко. Она очень сильно пострадала, состояние сейчас критическое. Черепно-мозговые травмы, переломы костей лица, печень повреждена и многое другое».
Он сообщил, что девушка впала в кому. Сейчас она находится в больнице в Лос-Анджелесе. Вместе с ней в больницу с травмами попала фотограф Наталья Кордан. Она также ехала в разбившейся машине. Кордан уже пришла в себя, ее состояние стабильное.
Дубровин добавил, что друзья модели уже собрали деньги для ее матери на авиабилет до Лос-Анджелеса.
Кирилл Дубровин: «Друзья! Новый год начался с неприятной новости. Мои подруги попали в жуткую аварию. Одна из них Елизавета Кузьменко. Она очень сильно пострадала, состояние сейчас критическое. Черепно-мозговые травмы, переломы костей лица, печень повреждена и многое другое».
Он сообщил, что девушка впала в кому. Сейчас она находится в больнице в Лос-Анджелесе. Вместе с ней в больницу с травмами попала фотограф Наталья Кордан. Она также ехала в разбившейся машине. Кордан уже пришла в себя, ее состояние стабильное.
Дубровин добавил, что друзья модели уже собрали деньги для ее матери на авиабилет до Лос-Анджелеса.
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