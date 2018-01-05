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    Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за метели. аэропорты, Москва, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за метели

    Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за метели

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    Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах <nobr>из-за</nobr> метели

    Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за метели

    Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах <nobr>из-за</nobr> метели

      Долгожданный снегопад в Москве привел к десяткам задержанных и отмененных рейсов в аэропортах.

      В диспетчерских службах столичного авиаузла сообщили, что все аэропорты работают в штатном режиме, однако решения о посадке принимают командиры воздушных судов, поэтому задержки возможны. В настоящее время в Шереметьево задержаны 15 рейсов, в Домодедово — 9 рейсов, во Внуково — 5. Еще девять рейсов в Домодедово отменены.

      Зимняя погода установилась в столице ненадолго: по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха снова поднимется выше нуля.

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