Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за метели

Долгожданный снегопад в Москве привел к десяткам задержанных и отмененных рейсов в аэропортах.

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В диспетчерских службах столичного авиаузла сообщили, что все аэропорты работают в штатном режиме, однако решения о посадке принимают командиры воздушных судов, поэтому задержки возможны. В настоящее время в Шереметьево задержаны 15 рейсов, в Домодедово — 9 рейсов, во Внуково — 5. Еще девять рейсов в Домодедово отменены.



Зимняя погода установилась в столице ненадолго: по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха снова поднимется выше нуля.