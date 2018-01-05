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    Трамп обвинил автора скандальной книги о себе во лжи

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    Трамп обвинил автора скандальной книги о себе во лжи

    Трамп обвинил автора скандальной книги о себе во лжи

    Трамп обвинил автора скандальной книги о себе во лжи
  • Фото: Associated Press © 2018, Andrew Harnik

    • Дональд Трамп заявил, что много раз лично отказывал автору книги о Белом доме в доступе туда.

    Книга американского журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» полна лжи и искажений. Такое заявление в своем Twitter сделал президент США Дональд Трамп. Американский лидер добавил, что у автора книги даже не было возможности попасть в Белый дом.

    Дональд Трамп, президент США: «Я не давал доступа в Белый дом автору этой лживой книги. Более того, я много раз отказывал ему в доступе. Я не давал ему интервью для книги. Книга полна лжи, искажений и ссылок на несуществующие источники».



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    Книга Вулфа должна выйти 9 января, однако выдержки из нее уже были опубликованы в СМИ. В книге говорится, что целью президентских выборов было сделать Трампа «самым знаменитым в мире человеком», а победа на выборах не входила в планы команды Трампа. Большой резонанс также вызвали отрывки из интервью с бывшим советником Трампа Стивеном Бэнноном, который не скупился на оскорбления в адрес президента и его дочери Иванки.

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