Трамп обвинил автора скандальной книги о себе во лжи

Дональд Трамп заявил, что много раз лично отказывал автору книги о Белом доме в доступе туда.
Книга американского журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» полна лжи и искажений. Такое заявление в своем Twitter сделал президент США Дональд Трамп. Американский лидер добавил, что у автора книги даже не было возможности попасть в Белый дом.
Дональд Трамп, президент США: «Я не давал доступа в Белый дом автору этой лживой книги. Более того, я много раз отказывал ему в доступе. Я не давал ему интервью для книги. Книга полна лжи, искажений и ссылок на несуществующие источники».
Книга Вулфа должна выйти 9 января, однако выдержки из нее уже были опубликованы в СМИ. В книге говорится, что целью президентских выборов было сделать Трампа «самым знаменитым в мире человеком», а победа на выборах не входила в планы команды Трампа. Большой резонанс также вызвали отрывки из интервью с бывшим советником Трампа Стивеном Бэнноном, который не скупился на оскорбления в адрес президента и его дочери Иванки.
Дональд Трамп, президент США: «Я не давал доступа в Белый дом автору этой лживой книги. Более того, я много раз отказывал ему в доступе. Я не давал ему интервью для книги. Книга полна лжи, искажений и ссылок на несуществующие источники».
I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.
Книга Вулфа должна выйти 9 января, однако выдержки из нее уже были опубликованы в СМИ. В книге говорится, что целью президентских выборов было сделать Трампа «самым знаменитым в мире человеком», а победа на выборах не входила в планы команды Трампа. Большой резонанс также вызвали отрывки из интервью с бывшим советником Трампа Стивеном Бэнноном, который не скупился на оскорбления в адрес президента и его дочери Иванки.
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