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    В Москве пьяный пассажир открыл огонь по охранникам на станции МЦК

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    В Москве пьяный пассажир открыл огонь по охранникам на станции МЦК

    В Москве пьяный пассажир открыл огонь по охранникам на станции МЦК

    На станции МЦК «Лихоборы» задержали пьяного пассажира, ранившего двоих охранников из травматического пистолета.

    Двое охранников Московского центрального кольца получили ранения в результате стрельбы, которую устроил пьяный пассажир. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном управлении полиции.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «4 января в 22:17 на службу „02“ от граждан поступило сообщение о стрельбе на станции МЦК „Лихоборы“ по адресу: проезд Черепановых, д. 29, стр. 6. Двое сотрудников охраны с огнестрельными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение».

    Сообщается, что между пассажиром и охранниками станции завязался конфликт, в ходе которого 30-летний мужчина сделал четыре выстрела из травматического пистолета. Пассажир задержан.

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