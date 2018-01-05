Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД мужчину

    4 комментария

    Полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД мужчину

    Полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД мужчину

    Молодой мужчина, перебегавший Московскую кольцевую автодорогу, попал под колеса иномарки, за рулем которой находился полицейский из Новой Москвы.

    Инцидент произошел накануне вечером на 41-м км МКАД. Двадцатилетний молодой человек решил пересечь МКАД в неположенном месте и попал под колеса автомобиля Mazda. От полученных травм мужчина скончался, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

    За рулем иномарки находился полицейский межмуниципального отдела МВД «Троицкий». Сотрудник в этот момент не находился при исполнении обязанностей.

    Экспертиза показала, что полицейский был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru