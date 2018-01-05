Полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД мужчину

Молодой мужчина, перебегавший Московскую кольцевую автодорогу, попал под колеса иномарки, за рулем которой находился полицейский из Новой Москвы.
Инцидент произошел накануне вечером на 41-м км МКАД. Двадцатилетний молодой человек решил пересечь МКАД в неположенном месте и попал под колеса автомобиля Mazda. От полученных травм мужчина скончался, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
За рулем иномарки находился полицейский межмуниципального отдела МВД «Троицкий». Сотрудник в этот момент не находился при исполнении обязанностей.
Экспертиза показала, что полицейский был трезв. По факту ДТП проводится проверка.
За рулем иномарки находился полицейский межмуниципального отдела МВД «Троицкий». Сотрудник в этот момент не находился при исполнении обязанностей.
Экспертиза показала, что полицейский был трезв. По факту ДТП проводится проверка.
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