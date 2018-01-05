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    Более 20 человек стали жертвами теракта в Кабуле

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    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sobhani
    Более 20 человек стали жертвами теракта в Кабуле

    Более 20 человек стали жертвами теракта в Кабуле

    Более 20 человек стали жертвами теракта в Кабуле
  • Фото: Reuters © 2018, Omar Sobhani

    • Террорист-смертник активировал взрывное устройство вблизи группы полицейских в столице Афганистана.

    Как передает TOLOnews, не менее 20 человек погибли в результате теракта в столице Афганистана. С ранениями и травмами госпитализированы около 30 человек.

    По информации МВД Афганистана, террорист-смертник совершил самоподрыв вблизи группы полицейских. Ответственность за атаку взяли на себя боевики запрещенной во множестве стран, в том числе и в России, террористической организации «Исламское государство».

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