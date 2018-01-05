Сделай саам: коренные народы Лапландии берут туристический бизнес в свои руки

Названия улиц на древнем саамском языке могут появиться в Заполярье. С такой инициативой выступили коренные жители региона. Таким образом они хотят реанимировать умирающий язык. А вот в соседней Лапландии самобытность этого народа приносит неплохой доход.

За линией полярного круга, на просторах Лапландии, севернее, чем Санта-Клаус, живет загадочный народ — саамы. И если новогодний старик в красном работает на пределе своего туристического потенциала, то саамам предрекают большое будущее в этом бизнесе. Уже сейчас неплохой доход Финляндии приносит торговля пестрыми саамскими шапками, а детей на оленях катают люди в саамских костюмах, но аутентичного саама найти в Лапландии не так-то просто.



Анни Кристина Юусо — из саамской семьи оленеводов. Она актриса, у нас она известна ролью в фильме «Кукушка». Когда она возвращалась с кинофестивалей домой в Лапландию и рассказывала об очередной полученной кинонаграде, родные ей говорили: «Ну и хорошо. На рыбалку пойдешь?»



Примерно на 68-й параллели, неподалеку от лыжного курорта Леви вы увидите большой чум, в котором гостей принимает Ниилес Йоуни — коренной саам. Его прадед был шаманом и заодно советником четырех финских президентов. Сам Ниилес из семьи оленеводов, но в молодости он ушел из дома и открыл небольшую придорожную лавку, где торговал и кормил людей. Он занимается этим до сих пор, но свято чтит саамские традиции.



Визит в чум к Ниилесу обычному европейскому туристу обойдется примерно в 70 евро. Но большинство саамов стараются дистанцироваться от туристического бизнеса. В Интернете существуют группы, призывающие бизнесменов остановить профанацию и не делать из саамской культуры приманку для туристов. Если уж речь идет о саамской еде и песнях, то пусть их готовят и поют представители коренного народа, требуют активисты.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.