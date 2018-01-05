В Красной Поляне открылась первая в России гостиница из снега

В Красной Поляне на территории этнопарка открыли первый и пока единственный в России
иглу-отель. Основным строительным материалом для него послужил чистый снег с кавказских склонов. Туристам, которые поднимаются в горы не только ради лыжных трасс, предлагают также прокатиться на самых настоящих северных оленях.
По статистике, треть туристов поднимаются в горы, что называется, «просто посмотреть». Чтобы такие отдыхающие сразу не отправились в обратный путь, курорты Красной поляны разрабатывают для них развлекательную программу. Первыми о «не лыжниках» подумали в горно-туристическом центре Газпром. И открыли ферму северных оленей.
Место для фермы выбрали на отметке 1600 метров, в пихтовом лесу. Добраться сюда можно только на снегоходе. Олени любят тишину. Сейчас их 12, все приехали с Крайнего Севера и у каждого многолетний опыт работы в упряжках.
Для тех, кому не хватит северной экзотики на оленьей ферме, «Газпром» открыл единственный в России отель из снега. От обычных снежных домов эскимосов он отличается своими размерами: высота потолков около 5 метров, толщина стен более 2 метров. Это создает внутри вполне комфортную температуру. Для гостей здесь установлена огромная кровать на медвежьих шкурах и пуховые спальники.
Гостиница только открылась, но номера уже забронированы на несколько недель вперед. Постояльцы специально приезжают из разных городов, чтобы переночевать здесь. Главное, чтобы погода была подходящей.
В ближайших планах у владельцев — строительство еще нескольких иглу с номерами класса люкс, а также снежного бара. Пока роль кафе выполняет настоящий эскимосский чум.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Михайлова.
Место для фермы выбрали на отметке 1600 метров, в пихтовом лесу. Добраться сюда можно только на снегоходе. Олени любят тишину. Сейчас их 12, все приехали с Крайнего Севера и у каждого многолетний опыт работы в упряжках.
Для тех, кому не хватит северной экзотики на оленьей ферме, «Газпром» открыл единственный в России отель из снега. От обычных снежных домов эскимосов он отличается своими размерами: высота потолков около 5 метров, толщина стен более 2 метров. Это создает внутри вполне комфортную температуру. Для гостей здесь установлена огромная кровать на медвежьих шкурах и пуховые спальники.
Гостиница только открылась, но номера уже забронированы на несколько недель вперед. Постояльцы специально приезжают из разных городов, чтобы переночевать здесь. Главное, чтобы погода была подходящей.
В ближайших планах у владельцев — строительство еще нескольких иглу с номерами класса люкс, а также снежного бара. Пока роль кафе выполняет настоящий эскимосский чум.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Михайлова.
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