Петербургский хирург разработал метод лечения последней стадии рака легких

Настоящую революцию в лечении рака совершили медики из Петербурга. Они научились спасать пациентов с четвертой стадией заболевания, которых даже в передовых клиниках за рубежом считают безнадежными.

Дышать полной грудью Инне Григорьевне мешал страшный диагноз — рак легких. Очередная операция по удалению метастаз в организмеподарила женщине реальную надежду на то, что болезнь может отступить окончательно.



Хирург из Петербурга профессор Евгений Левченко успешно провел уже две сотни операций по собственному методу изолированной химиоперфузии. Врач усовершенствовал давно известный операционный прием, и теперь берется практически за обреченных больных с четвертой стадией рака. На время операции легкое «отключается» от общей системы кровообращения и воздухонасыщения. Орган сокращается в размерах, и хирургу становится проще найти и удалить все метастазы. Кроме того, химическое воздействие на «отключенное» легкое приносит меньше вреда организму.



Ирина Никонова, графический дизайнер из Новгорода, трудится над очередным проектом и планирует свою дальнейшую жизнь. Диагноз «остеосаркома» Ирине поставили много лет назад, но в петербургском онкоцентре имени Петрова ей помогли практически забыть о болезни.



Увы, помочь по методу Левченко пока удается не всем, но такие операции избавляют от рецидивов каждого второго пациента. Разработкой петербургского хирурга уже заинтересовались специалисты из Европы.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.