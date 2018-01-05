СМИ: ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон

Американская пресса пишет о расследовании Федерального бюро расследований США в отношении Фонда семьи Клинтон и вероятных злоупотреблений.
Как пишет The Hill, ФБР инициировало расследование в отношении Clinton Foundation, чтобы установить, получала ли эта организация какие-либо выгоды от спонсоров в период, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря.
Сообщается, что следователи должны ответить на вопрос, действовал ли Clinton Foundation в соответствии с налоговым законодательством, переводились ли необлагаемые налогами активы фонда на личные счета и были ли они использованы в политических целях.
Издание утверждает, что агенты ФБР уже допросили не менее одного свидетеля по этому делу. Представители Хиллари Клинтон и благотворительного фонда пока никак не прокомментировали ситуацию.
Напомним, в 2015 году Хиллари Клинтон оказалась в центре «почтового скандала» из-за того, что использовала незащищенную частную электронную почту для служебной, в том числе секретной переписки, занимая должность госсекретаря США. Хиллари Клинтон предоставила следователям свою переписку, удалив часть писем. Информация о возобновлении и приостановке расследования в отношении Клинтон по этому вопросу оказали серьезное влияние на популярность кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в в 2016 году, напоминает РИА Новости.
Сообщается, что следователи должны ответить на вопрос, действовал ли Clinton Foundation в соответствии с налоговым законодательством, переводились ли необлагаемые налогами активы фонда на личные счета и были ли они использованы в политических целях.
Издание утверждает, что агенты ФБР уже допросили не менее одного свидетеля по этому делу. Представители Хиллари Клинтон и благотворительного фонда пока никак не прокомментировали ситуацию.
Напомним, в 2015 году Хиллари Клинтон оказалась в центре «почтового скандала» из-за того, что использовала незащищенную частную электронную почту для служебной, в том числе секретной переписки, занимая должность госсекретаря США. Хиллари Клинтон предоставила следователям свою переписку, удалив часть писем. Информация о возобновлении и приостановке расследования в отношении Клинтон по этому вопросу оказали серьезное влияние на популярность кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в в 2016 году, напоминает РИА Новости.
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