В Приморье две 15-летние девочки попали под поезд

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели
15-летней девушки на путях в Приморском крае.
Сообщение пресс-службы Дальневосточного управления на транспорте СК РФ: «Дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека“».
По сведениям «Интерфакс», трагедия произошла в четверг поздно вечером в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа.
Сообщение пресс-службы Дальневосточного управления на транспорте СК РФ: «По имеющейся информации, управляющий тепловозом машинист не смог предотвратить наезд на двух 15-летних девушек, идущих по железнодорожным путям».
Одна из девушек скончалась от полученных ран. Вторую доставили в больницу, где врачи борются за ее жизнь.
По сведениям «Интерфакс», трагедия произошла в четверг поздно вечером в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа.
Сообщение пресс-службы Дальневосточного управления на транспорте СК РФ: «По имеющейся информации, управляющий тепловозом машинист не смог предотвратить наезд на двух 15-летних девушек, идущих по железнодорожным путям».
Одна из девушек скончалась от полученных ран. Вторую доставили в больницу, где врачи борются за ее жизнь.
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