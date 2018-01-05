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    В Приморье две 15-летние девочки попали под поезд

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    В Приморье две 15-летние девочки попали под поезд

    В Приморье две <nobr>15-летние</nobr> девочки попали под поезд

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летней девушки на путях в Приморском крае.

    Сообщение пресс-службы Дальневосточного управления на транспорте СК РФ: «Дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека“».

    По сведениям «Интерфакс», трагедия произошла в четверг поздно вечером в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа.

    Сообщение пресс-службы Дальневосточного управления на транспорте СК РФ: «По имеющейся информации, управляющий тепловозом машинист не смог предотвратить наезд на двух 15-летних девушек, идущих по железнодорожным путям».

    Одна из девушек скончалась от полученных ран. Вторую доставили в больницу, где врачи борются за ее жизнь.

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