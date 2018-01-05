В Нью-Джерси более 20 человек отравились угарным газом

Власти американского штата
Нью-Джерси расследуют происшествие в городе Перт-Амбой, где более 20 человек отравились угарным газом, один ребенок погиб.
Как передают американские СМИ, инцидент произошел в трехэтажном жилом доме на улице Файет в городке Перт-Амбой.
По неустановленной пока причине 21 человек отравились угарным газом. Шестерых из них доставили в больницу в бессознательном состоянии, 13-летняя девочка умерла. По сведениям журналистов, в числе пострадавших много детей.
Из здания эвакуировали всех людей. Местные власти ведут расследование, почему не сработали датчики дыма, установленные в здании.
Не исключено, что речь идет о неисправности отопительного оборудования. Напомним, в последние недели на восточную часть США обрушились аномальные для этих регионов метели и снегопады, от которых погибли не менее 16 человек. В нескольких штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой. Занятия в школах отменены. Власти рекомендуют жителям запастись необходимым и переждать снежную бурю в своих домах.
По неустановленной пока причине 21 человек отравились угарным газом. Шестерых из них доставили в больницу в бессознательном состоянии, 13-летняя девочка умерла. По сведениям журналистов, в числе пострадавших много детей.
Из здания эвакуировали всех людей. Местные власти ведут расследование, почему не сработали датчики дыма, установленные в здании.
Не исключено, что речь идет о неисправности отопительного оборудования. Напомним, в последние недели на восточную часть США обрушились аномальные для этих регионов метели и снегопады, от которых погибли не менее 16 человек. В нескольких штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой. Занятия в школах отменены. Власти рекомендуют жителям запастись необходимым и переждать снежную бурю в своих домах.
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