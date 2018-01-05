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    Серена Уильямс объяснила, почему не сыграет на Australian Open

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    • Фото: Reuters © 2018, Edgar Su
    Серена Уильямс объяснила, почему не сыграет на Australian Open

    Серена Уильямс объяснила, почему не сыграет на Australian Open

    Серена Уильямс объяснила, почему не сыграет на Australian Open
  • Фото: Reuters © 2018, Edgar Su

    • Американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии.

    Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что ей требуется больше времени для возвращения оптимальной спортивной формы после перерыва в выступлениях и рождения ребенка.

    Серена Уильямс, теннисистка: «После турнира в Абу-Даби я поняла, что нахожусь очень близко к своей оптимальной форме, но, к сожалению, это не то, что я лично от себя ожидаю. Я очень разочарована, но решила не участвовать в Открытом чемпионате Австралии этого года. Я могу принять участие, но я не хочу просто конкурировать. Я хочу выступить как можно лучше. А для этого мне потребуется немного больше времени».

    Заявление Серены Уильямс опубликовано на официальном сайте теннисного турнира.

    Напомним, Серена Уильямс не выходила на корт с января 2017 года, а официально прекратила участвовать в теннисных состязаниях в апреле прошлого года в связи с беременностью. 1 сентября Уильямс родила дочь, а в ноябре теннисистка и отец ребенка бизнесмен Алексис Оганян сыграли свадьбу в Новом Орлеане.

    Примечательно, что в интервью одному из журналов, для обложки которого Уильямс снялась в откровенной фотосессии, теннисистка рассказывала, что «как только тест на беременность показал положительный результат, она первым делом подумала о том, как будет играть на Australian Open». 6 декабря появилась информация о том, что Серена Уильямс подала заявку на участие в Australian Open, а 8 декабря об этом было объявлено официально.

    Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января.

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