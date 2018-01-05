«Латышские спецслужбы войдут в учебники»: российские журналисты рассказали о депортации

Журналист Ольга Курлаева, депортированная из Латвии, вернулась в Россию.
Ольга Курлаева, журналист: «Обращались хорошо: смущались и извинялись, мол, это не мы. Мы лишь исполняем приказ, который поступил с самого верха. Верх не уточнялся. До последнего мне не сообщали способ депортации, сказали, только когда прибыл консул России. Привезли до границы на своей машине с выключенными мигалками».
Как цитирует РИА Новости, задержанной Курлаевой не позволили выбрать способ отъезда из Латвии, хотя она предлагала купить билет на самолет за свои средства.
Ольга Курлаева: «Выбор транспортного средства мне не предоставили. Хорошо хоть не вплавь до Калининграда пришлось добираться. Причина ни мне, ни мужу до сих пор не ясна: как можно трижды, а то и больше въезжать и выезжать в страну будучи „опасным преступником национального уровня“? Латышские спецслужбы войдут в учебники».
Напомним, в четверг стало известно, что корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву латвийские власти сочли угрозой национальной безопасности и постановили, что она должна покинуть страну в течение 24 часов. За день до этого из Латвии был депортирован журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, муж Ольги Курлаевой.
В МИД РФ заявили, что Латвия грубо нарушает международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова и призвали профильные международные институты дать оценку выдворению российских журналистов из страны.
Как цитирует РИА Новости, задержанной Курлаевой не позволили выбрать способ отъезда из Латвии, хотя она предлагала купить билет на самолет за свои средства.
Ольга Курлаева: «Выбор транспортного средства мне не предоставили. Хорошо хоть не вплавь до Калининграда пришлось добираться. Причина ни мне, ни мужу до сих пор не ясна: как можно трижды, а то и больше въезжать и выезжать в страну будучи „опасным преступником национального уровня“? Латышские спецслужбы войдут в учебники».
Напомним, в четверг стало известно, что корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву латвийские власти сочли угрозой национальной безопасности и постановили, что она должна покинуть страну в течение 24 часов. За день до этого из Латвии был депортирован журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, муж Ольги Курлаевой.
В МИД РФ заявили, что Латвия грубо нарушает международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова и призвали профильные международные институты дать оценку выдворению российских журналистов из страны.
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