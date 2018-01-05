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    «Латышские спецслужбы войдут в учебники»: российские журналисты рассказали о депортации

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    «Латышские спецслужбы войдут в учебники»: российские журналисты рассказали о депортации

    «Латышские спецслужбы войдут в учебники»: российские журналисты рассказали о депортации

    «Латышские спецслужбы войдут в учебники»: российские журналисты рассказали о депортации

    Журналист Ольга Курлаева, депортированная из Латвии, вернулась в Россию.

    Ольга Курлаева, журналист: «Обращались хорошо: смущались и извинялись, мол, это не мы. Мы лишь исполняем приказ, который поступил с самого верха. Верх не уточнялся. До последнего мне не сообщали способ депортации, сказали, только когда прибыл консул России. Привезли до границы на своей машине с выключенными мигалками».

    Как цитирует РИА Новости, задержанной Курлаевой не позволили выбрать способ отъезда из Латвии, хотя она предлагала купить билет на самолет за свои средства.

    Ольга Курлаева: «Выбор транспортного средства мне не предоставили. Хорошо хоть не вплавь до Калининграда пришлось добираться. Причина ни мне, ни мужу до сих пор не ясна: как можно трижды, а то и больше въезжать и выезжать в страну будучи „опасным преступником национального уровня“? Латышские спецслужбы войдут в учебники».

    смотретьРоссийских журналистов Курлаевых выдворили из Латвии
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    Напомним, в четверг стало известно, что корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву латвийские власти сочли угрозой национальной безопасности и постановили, что она должна покинуть страну в течение 24 часов. За день до этого из Латвии был депортирован журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, муж Ольги Курлаевой.

    смотретьВ МИД РФ прокомментировали высылку российских журналистов из Латвии
    В МИД РФ прокомментировали высылку российских журналистов из Латвии
    В МИД РФ заявили, что Латвия грубо нарушает международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова и призвали профильные международные институты дать оценку выдворению российских журналистов из страны.

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