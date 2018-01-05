Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    В Приморье поезд на переезде столкнулся с автомобилем

    комментировать
    • Фото: Приморье | Онлайн / vk.com
    В Приморье поезд на переезде столкнулся с автомобилем

    В Приморье поезд на переезде столкнулся с автомобилем

    В Приморье поезд на переезде столкнулся с автомобилем
  • Фото: Приморье | Онлайн / vk.com

    • При столкновении товарного поезда и автомобиля в Приморском крае погиб один человек, двое госпитализированы.

    В полиции сообщили, что авария произошла на на железнодорожном переезде трассы Дальнереченск — Рощино — Восток.

    Сообщение пресс-службы управления МВД по Приморскому краю: «Установлено, что 49-летний водитель автомашины Toyota Mark II, двигаясь из села Новопокровка в Дальнереченск, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале семафора и совершил столкновение с товарным поездом».

    В МВД также сообщили, что травмы получили жена и дочь погибшего водителя автомобиля. Их доставили в больницу. Полиция ведет расследование всех обстоятельств происшествия, цитирует ТАСС.

    В управлении Дальневосточной железной дороги распространили информацию, что для устранения последствий аварии были задействованы восстановительные поезда. На расписание движения поездов происшествие не повлияло.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru