В Приморье поезд на переезде столкнулся с автомобилем

При столкновении товарного поезда и автомобиля в Приморском крае погиб один человек, двое госпитализированы.
В полиции сообщили, что авария произошла на на железнодорожном переезде трассы Дальнереченск — Рощино — Восток.
Сообщение пресс-службы управления МВД по Приморскому краю: «Установлено, что 49-летний водитель автомашины Toyota Mark II, двигаясь из села Новопокровка в Дальнереченск, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале семафора и совершил столкновение с товарным поездом».
В МВД также сообщили, что травмы получили жена и дочь погибшего водителя автомобиля. Их доставили в больницу. Полиция ведет расследование всех обстоятельств происшествия, цитирует ТАСС.
В управлении Дальневосточной железной дороги распространили информацию, что для устранения последствий аварии были задействованы восстановительные поезда. На расписание движения поездов происшествие не повлияло.
Сообщение пресс-службы управления МВД по Приморскому краю: «Установлено, что 49-летний водитель автомашины Toyota Mark II, двигаясь из села Новопокровка в Дальнереченск, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале семафора и совершил столкновение с товарным поездом».
В МВД также сообщили, что травмы получили жена и дочь погибшего водителя автомобиля. Их доставили в больницу. Полиция ведет расследование всех обстоятельств происшествия, цитирует ТАСС.
В управлении Дальневосточной железной дороги распространили информацию, что для устранения последствий аварии были задействованы восстановительные поезда. На расписание движения поездов происшествие не повлияло.
Комментарии