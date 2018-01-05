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    Почти 70 тысяч жителей Канады остались без света из-за снежной бури. Канада, морозы, погодные аномалии, снег, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПочти 70 тысяч жителей Канады остались без света из-за снежной бури

    Почти 70 тысяч жителей Канады остались без света из-за снежной бури

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    • Фото: Reuters © 2018, Christinne Muschi
    Почти 70 тысяч жителей Канады остались без света <nobr>из-за</nobr> снежной бури

    Почти 70 тысяч жителей Канады остались без света из-за снежной бури

    Почти 70 тысяч жителей Канады остались без света <nobr>из-за</nobr> снежной бури
    • Фото: Reuters © 2018, Christinne Muschi

      • На атлантическом побережье Канады десятки тысяч человек остались без энергоснабжения из-за снегопадов и ледяных дождей.

      Как сообщает канадский телеканал СВС, на атлантические провинции Канады обрушилась снежная буря. Из-за метелей и ледяных дождей без электроснабжения остались жители Новой Шотландии, Нью-Брансуика, Острова принца Эдуарда, а также Ньюфаундленда и Лабрадора. Сообщается об отключениях почти 70 тысяч потребителей электроэнергии.

      Местные энергетики пока не могут точные данные о числе проживающих в зоне обрывов линий электропередачи, так как обстановка все время меняется.

      Непогода принесла в регион ледяные дожди и снегопады. Ожидается, что в атлантической части Канады может выпасть месячная норма осадков: до 40 см снега. Метели уже сопровождаются порывами ветра до 30 метров в секунду, а синоптики предупреждают о том, что в ближайшие часы ветер может еще усилиться.

      О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Школы и офисы не будут работать до улучшения погоды. Местные власти призвали население закупить все необходимое для того, чтобы переждать непогоду дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

      Напомним, аналогичные рекомендации из-за снежной бури распространили власти восточного побережья США, включая штат Нью-Йорк. По данным американских СМИ, за последнюю неделю в результате аномальных для США холодов, метелей и снегопадов, погибли не менее 16 человек. Во многих американских штатах объявлен режим ЧС в связи с непогодой.

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