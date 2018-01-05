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    Индекс Dow Jones установил новый рекорд

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    Индекс Dow Jones установил новый рекорд

    Индекс Dow Jones установил новый рекорд

    Индекс Dow Jones установил новый рекорд
  • Фото: Associated Press © 2018, Mark Lennihan

    • Американский промышленный фондовый индекс впервые в истории превысил уровень 25 тысяч пунктов.

    Как передает телеканал NBC News, в четверг на Нью-йоркской фондовой бирже американский промышленный фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил показатель 25 тысяч пунктов.

    Эксперты отмечают, что инвесторы позитивно оценили опубликованные до открытия торгов данные о занятости в стране. Планку 24 тысячи пунктов Dow Jones достиг 20 ноября 2017 года.

    В конце декабря президент США Дональд Трамп заявил, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка, объявив это заслугой налоговой реформы, проведенной его администрацией. В /белом доме также напомнили, что за год президентства Трампа в США были созданы 1,7 млн рабочих мест.

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