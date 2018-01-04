Госдеп: США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

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пресс-службы внешнеполитического ведомства США объявила журналистам о прекращении оказания Вашингтоном финансовой помощи Исламабаду.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госепартамента США: «Сегодня мы можем подтвердить, что приостанавливаем оказание Пакистану содействия в сфере национальной безопасности, только в сфере национальной безопасности. Пока пакистанское правительство не предпримет решительные действия против террористических группировок, включая афганское движение „Талибан“ и пакистанскую „сеть Хаккани“, которые мы считаем дестабилизирующими регион и действующими против американского персонала, США будут сохранять приостановку оказания этого содействия Пакистану в сфере безопасности».
По словам Науэрт, «это не должно быть сюрпризом для Пакистана», поскольку руководство США предупреждало власти этой страны о необходимости предпринимать более решительные шаги в сфере борьбы с терроризмом для того, чтобы Вашингтон продолжал предоставлять Исламабаду финансовое содействие.
Ранее Трамп написал в Twitter, что Вашингтон направлял финансовую помощь Пакистану, но власти этой страны не помогали в борьбе с терроризмом и укрывали боевиков из Афганистана. Трамп заявил, что больше этого не будет. В понедельник вечером МИД Пакистана вызвал американского посла, чтобы выразить протест в связи с «необоснованными обвинениями» главы Белого дома в отношении Пакистана.
По словам Науэрт, «это не должно быть сюрпризом для Пакистана», поскольку руководство США предупреждало власти этой страны о необходимости предпринимать более решительные шаги в сфере борьбы с терроризмом для того, чтобы Вашингтон продолжал предоставлять Исламабаду финансовое содействие.
Ранее Трамп написал в Twitter, что Вашингтон направлял финансовую помощь Пакистану, но власти этой страны не помогали в борьбе с терроризмом и укрывали боевиков из Афганистана. Трамп заявил, что больше этого не будет. В понедельник вечером МИД Пакистана вызвал американского посла, чтобы выразить протест в связи с «необоснованными обвинениями» главы Белого дома в отношении Пакистана.
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