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    Госдеп: США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

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    • Фото: Reuters © 2018, Faisal Mahmood
    Госдеп: США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

    Госдеп: США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

    Госдеп: США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности
  • Фото: Reuters © 2018, Faisal Mahmood

    • Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США объявила журналистам о прекращении оказания Вашингтоном финансовой помощи Исламабаду.

    Хезер Науэрт, официальный представитель Госепартамента США: «Сегодня мы можем подтвердить, что приостанавливаем оказание Пакистану содействия в сфере национальной безопасности, только в сфере национальной безопасности. Пока пакистанское правительство не предпримет решительные действия против террористических группировок, включая афганское движение „Талибан“ и пакистанскую „сеть Хаккани“, которые мы считаем дестабилизирующими регион и действующими против американского персонала, США будут сохранять приостановку оказания этого содействия Пакистану в сфере безопасности».

    По словам Науэрт, «это не должно быть сюрпризом для Пакистана», поскольку руководство США предупреждало власти этой страны о необходимости предпринимать более решительные шаги в сфере борьбы с терроризмом для того, чтобы Вашингтон продолжал предоставлять Исламабаду финансовое содействие.

    Ранее Трамп написал в Twitter, что Вашингтон направлял финансовую помощь Пакистану, но власти этой страны не помогали в борьбе с терроризмом и укрывали боевиков из Афганистана. Трамп заявил, что больше этого не будет. В понедельник вечером МИД Пакистана вызвал американского посла, чтобы выразить протест в связи с «необоснованными обвинениями» главы Белого дома в отношении Пакистана.

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