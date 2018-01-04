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    В результате автокатастрофы на МКАД пострадали люди, есть погибшие. ДТП, МКАД, автомобили, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ результате автокатастрофы на МКАД пострадали люди, есть погибшие

    В результате автокатастрофы на МКАД пострадали люди, есть погибшие

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    • Фото: mreporter.ru
    В результате автокатастрофы на МКАД пострадали люди, есть погибшие

    В результате автокатастрофы на МКАД пострадали люди, есть погибшие

    В результате автокатастрофы на МКАД пострадали люди, есть погибшие
    • Фото: mreporter.ru

      • Движение по внутренней стороне Московской кольцевой автодороги в районе 27-го километра сильно затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия.

      Как сообщили в ГИБДД, в результате столкновения двух автомобилей на МКАД один человек погиб, трое получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

      Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Москве: «Вечером в четверг на 27-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Audi».

      Сейчас движение по двум полосам МКАД в районе происшествия перекрыто. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, пишет ТАСС.

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