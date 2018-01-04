В результате автокатастрофы на МКАД пострадали люди, есть погибшие

Движение по внутренней стороне Московской кольцевой автодороги в районе
27-го километра сильно затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщили в ГИБДД, в результате столкновения двух автомобилей на МКАД один человек погиб, трое получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Москве: «Вечером в четверг на 27-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Audi».
Сейчас движение по двум полосам МКАД в районе происшествия перекрыто. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Москве: «Вечером в четверг на 27-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Audi».
Сейчас движение по двум полосам МКАД в районе происшествия перекрыто. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, пишет ТАСС.
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