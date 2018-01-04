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    В Германии скоростной поезд столкнулся «с неизвестным предметом»

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    В Германии скоростной поезд столкнулся «с неизвестным предметом»

    В Германии скоростной поезд столкнулся «с неизвестным предметом»

    В ФРГ из-за инцидента с высокоскоростным поездом перекрыт участок железной дороги между Берлином и Гамбургом.

    Как передает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ, скоростной поезд столкнулся «с неизвестным предметом» на участке железной дороги между Берлином и Гамбургом. На какой скорости произошло столкновение, пока не сообщается. В поезде находились 320 пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал.

    Железнодорожный состав был остановлен, движение по участку железной дороги перекрыто. В связи с происшествием поезда пущены по железной дороге в обход закрытого участка и следуют с увеличенными интервалами.

    Ведется расследование. На месте работают сотрудники полиции.

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