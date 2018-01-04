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    «О вас не забудут»: Госдеп США поддержал митингующих в Иране

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    «О вас не забудут»: Госдеп США поддержал митингующих в Иране

    «О вас не забудут»: Госдеп США поддержал митингующих в Иране

    «О вас не забудут»: Госдеп США поддержал митингующих в Иране
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Госдеп США поддержал участников акций протеста в Иране и обвинил Тегеран в подавлении мирных демонстраций.

    Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США «поддерживают законные чаяния иранского народа» и призывают Тегеран «позволить гражданам свободно выражать свое мнение».

    При этом Науэрт подчеркнула, что США располагают возможностями для того, чтобы «привлечь к ответственности тех, кто прибегает к насилию против демонстрантов, способствует цензуре и крадет у народа Ирана», передает ТАСС.

    Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «К сожалению, правительство Ирана продолжает сажать в тюрьмы и убивать тех, у кого хватило храбрости выйти на улицы для участия в протестах. Жертвам же режима мы говорим: о вас не забудут».

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    Отметим, что в иранских городах с 28 декабря проходят акции протеста. В столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

    Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне, в том числе из США. При этом Дональд Трамп пообещал участникам антиправительственных акций «огромную поддержку». В МИД РФ же назвали недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела Ирана.

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