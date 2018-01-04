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    Под Калугой две девочки погибли на загоревшейся даче

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    Под Калугой две девочки погибли на загоревшейся даче

    Под Калугой две девочки погибли на загоревшейся даче

    В Калужской области при пожаре в дачном доме погибли две девочки-подростка.

    Дом загорелся 4 января около трех часов ночи. По предварительным данным, пожар вспыхнул на мансардном этаже, где спали две девочки 14 и 16 лет. Перед сном они включили в сеть два электрообогревателя. Еще один нагревательный прибор работал на первом этаже, где находились мать одной из погибших и ее родственник.

    Ночью взрослые проснулись, услышав крики детей, и увидели дым и огонь со второго этажа. Однако подняться к девочкам они не смогли, так как лестница в мансарду частично обвалилась. Залезть в окно с улицы с помощью приставной лестницы также не получилось, и девочки погибли.

    По предварительной версии, основной причиной пожара стала перегрузка электросети, которая привела к оплавлению проводки.

    По факту произошедшего проводится проверка, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

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