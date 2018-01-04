Медведев исключил Мутко из состава оргкомитета ЧМ-2018

Премьер-министр подписал распоряжение об исключении Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».
Документ о выводе вице-премьера из состава наблюдательного совета опубликован на официальном портале правовой информации.
Место Мутко занял генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин.
Напомним, об уходе Виталия Мутко стало известно в конце декабря. Он займется координацией работ по подготовке к ЧМ-2018 со стороны правительства.
Также вице-премьер объявил, что на полгода приостанавливает работу на посту президента Российского футбольного союза. При этом Мутко подчеркнул, что речи об отставке не идет, а кресло главы РФС он покидает только на время разбирательств с МОК, который пожизненно отстранил вице-премьера от Олимпиад. Мутко собирается обжаловать это решение в Спортивном арбитраже.
Место Мутко занял генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин.
Напомним, об уходе Виталия Мутко стало известно в конце декабря. Он займется координацией работ по подготовке к ЧМ-2018 со стороны правительства.
Также вице-премьер объявил, что на полгода приостанавливает работу на посту президента Российского футбольного союза. При этом Мутко подчеркнул, что речи об отставке не идет, а кресло главы РФС он покидает только на время разбирательств с МОК, который пожизненно отстранил вице-премьера от Олимпиад. Мутко собирается обжаловать это решение в Спортивном арбитраже.
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