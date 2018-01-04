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    Медведев исключил Мутко из состава оргкомитета ЧМ-2018

    12 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Медведев исключил Мутко из состава оргкомитета <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Медведев исключил Мутко из состава оргкомитета ЧМ-2018

    Медведев исключил Мутко из состава оргкомитета <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Премьер-министр подписал распоряжение об исключении Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

    Документ о выводе вице-премьера из состава наблюдательного совета опубликован на официальном портале правовой информации.

    Место Мутко занял генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин.

    Напомним, об уходе Виталия Мутко стало известно в конце декабря. Он займется координацией работ по подготовке к ЧМ-2018 со стороны правительства.

    смотретьДеятельность Мутко на посту главы РФС приостановлена
    Деятельность Мутко на посту главы РФС приостановлена
    Также вице-премьер объявил, что на полгода приостанавливает работу на посту президента Российского футбольного союза. При этом Мутко подчеркнул, что речи об отставке не идет, а кресло главы РФС он покидает только на время разбирательств с МОК, который пожизненно отстранил вице-премьера от Олимпиад. Мутко собирается обжаловать это решение в Спортивном арбитраже.

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