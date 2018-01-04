Синоптики: апрельская погода в Москве сменится 10-градусными морозами

В погодном центре «Фобос» рассказали, что аномально теплая погода в столице закончится в начале следующей недели.
Как отметил специалист центра Евгений Тишковец, сейчас в Москве установилась по-настоящему апрельская погода. Однако уже во второй половине 7 января в столицу начнет прорываться холодный фронт. За ним устремятся полярные массы воздуха.
В результате уже в начале следующей недели столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 10 градусов. Резкое снижение температуры будет сопровождаться метелями с усилением северного ветра. В дальнейшем же ожидается постепенное возвращение в рамки климатической нормы, передает РИА Новости.
В результате уже в начале следующей недели столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 10 градусов. Резкое снижение температуры будет сопровождаться метелями с усилением северного ветра. В дальнейшем же ожидается постепенное возвращение в рамки климатической нормы, передает РИА Новости.
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