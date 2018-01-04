Жителей Украины массово заражают опасной болезнью

На Украине завели уголовное дело после массового заражения жителей города Николаева гепатитом А.
По словам главного санитарного врача области Александра Игнатенко, первый житель города заболел 27 ноября, массовые обращения начали регистрироваться с 28 декабря 2017 года. К настоящему моменту в Николаеве зафиксированы уже 37 случаев заболевания вирусным гепатитом А, еще 33 человека попали в лечебные учреждения с подозрением на на заболевание.
Александр Игнатенко, главный санитарный врач области: «Первый житель Николаева заболел 27 ноября, а обратился к врачам только через несколько дней. Постепенно количество больных росло, массовые обращения горожан начали регистрироваться с 28 декабря 2017 года. По состоянию на 2 января, по Заводскому району было зарегистрировано 27 случаев заболевания, в том числе 4 ребенка. На сегодня есть уже 37 случаев, 5 из которых — в Ингульском районе».
Вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива, сообщает «Интерфакс».
Возбуждено уголовное дело о заражении неизлечимой инфекционной болезнью. Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Александр Игнатенко, главный санитарный врач области: «Первый житель Николаева заболел 27 ноября, а обратился к врачам только через несколько дней. Постепенно количество больных росло, массовые обращения горожан начали регистрироваться с 28 декабря 2017 года. По состоянию на 2 января, по Заводскому району было зарегистрировано 27 случаев заболевания, в том числе 4 ребенка. На сегодня есть уже 37 случаев, 5 из которых — в Ингульском районе».
Вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива, сообщает «Интерфакс».
Возбуждено уголовное дело о заражении неизлечимой инфекционной болезнью. Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
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