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    Жителей Украины массово заражают опасной болезнью

    19 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Константин Чалабов
    Жителей Украины массово заражают опасной болезнью

    Жителей Украины массово заражают опасной болезнью

    Жителей Украины массово заражают опасной болезнью
  • Фото: РИА Новости, Константин Чалабов

    • На Украине завели уголовное дело после массового заражения жителей города Николаева гепатитом А.

    По словам главного санитарного врача области Александра Игнатенко, первый житель города заболел 27 ноября, массовые обращения начали регистрироваться с 28 декабря 2017 года. К настоящему моменту в Николаеве зафиксированы уже 37 случаев заболевания вирусным гепатитом А, еще 33 человека попали в лечебные учреждения с подозрением на на заболевание.

    Александр Игнатенко, главный санитарный врач области: «Первый житель Николаева заболел 27 ноября, а обратился к врачам только через несколько дней. Постепенно количество больных росло, массовые обращения горожан начали регистрироваться с 28 декабря 2017 года. По состоянию на 2 января, по Заводскому району было зарегистрировано 27 случаев заболевания, в том числе 4 ребенка. На сегодня есть уже 37 случаев, 5 из которых — в Ингульском районе».

    Вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива, сообщает «Интерфакс».

    Возбуждено уголовное дело о заражении неизлечимой инфекционной болезнью. Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.





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