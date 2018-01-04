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    Зимний шторм в Европе убил трех человек. погода, снег, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗимний шторм в Европе убил трех человек

    Зимний шторм в Европе убил трех человек

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    Зимний шторм в Европе убил трех человек

    Зимний шторм в Европе убил трех человек

    Зимний шторм в Европе убил трех человек

      Зимний шторм, терзающий Западную Европу, с полным основанием можно назвать смертоносным.

      «Элеанор» уже унес жизни как минимум трех человек. Во французских Альпах лыжника придавило деревом, а на севере Испании двоих человек унесло в море огромной волной.

      Число пострадавших исчисляется десятками. Без электричества остались сотни тысяч домов. Прибрежные населенные пункты подтоплены. А оборванные линии электропередачи и поваленные деревья привели к перебоям в движении автомобильного и железнодорожного транспорта. В Швейцарии ураганный ветер буквально сдул с рельсов вагон пассажирского поезда — пострадали восемь человек.

      Закрыты многие альпийские горнолыжные курорты, резко возросла опасность схода лавин. Сотни пассажиров застряли в аэропортах — из-за ветра и сильных осадков отменены и задержаны десятки авиарейсов. Число перевернутых машин и поваленных деревьев просто не поддается учету.

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