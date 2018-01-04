Гигантская стена льда появилась на российско-китайской границе

Ледяная стена высотой около 20 метров появилась на озере Ханка возле границы России и Китая.
Необычное природное заграждение появилось из-за сильного ветра, согнавшего куски льда разных размеров к восточному берегу озера. Сначала высота стены не превышала трех-четырех метров, однако позднее она выросла до 20 и более метров. При этом протяженность стены достигает нескольких десятков километров.
Метеорологи говорят, что подобные ледяные стены появляются весьма редко. Для этого необходимы продолжительная холодная погода и сильный ветер, передает РИА Новости.
Метеорологи говорят, что подобные ледяные стены появляются весьма редко. Для этого необходимы продолжительная холодная погода и сильный ветер, передает РИА Новости.
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