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    Гигантская стена льда появилась на российско-китайской границе

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    • Фото: youtube.com
    Гигантская стена льда появилась на <nobr>российско-китайской</nobr> границе

    Гигантская стена льда появилась на российско-китайской границе

    Гигантская стена льда появилась на <nobr>российско-китайской</nobr> границе
  • Фото: youtube.com

    • Ледяная стена высотой около 20 метров появилась на озере Ханка возле границы России и Китая.

    Необычное природное заграждение появилось из-за сильного ветра, согнавшего куски льда разных размеров к восточному берегу озера. Сначала высота стены не превышала трех-четырех метров, однако позднее она выросла до 20 и более метров. При этом протяженность стены достигает нескольких десятков километров.

    Метеорологи говорят, что подобные ледяные стены появляются весьма редко. Для этого необходимы продолжительная холодная погода и сильный ветер, передает РИА Новости.

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