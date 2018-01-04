Пожар в Петербурге уничтожил телефоны и документы барнаульских школьников

Школьники из Барнаула остались без телефонов, фотоаппаратов и документов
из-за пожара в туристическом автобусе в Петербурге.
Как рассказала руководитель алтайской театральной студии «ТиМ» Татьяна Мошкина, барнаульские школьники приехали в Петербург для того, чтобы принять участие в фестивале «Будущее планеты» и выступить со спектаклем «Сказки с осенью в сердце».
Сегодня утром школьники отравились в сувенирную лавку, а когда вернулись к экскурсионному автобусу, почувствовали запах гари. Позднее из-под капота повалил черный дым.
В результате более 30 детей были эвакуированы, никто из них не пострадал. При этом вещи из багажного отсека успели забрать, однако в салон загоревшегося автобуса никто вернуться не решился. В результате сгорели телефоны, фотоаппараты, документы детей и часть реквизита.
Также Мошкина сообщила, что школьники не намерены отказываться от участия в театральном фестивале. Обратно в Алтайский край они выезжают 9 января, передает РИА Новости.
Напомним, ЧП случилось сегодня в районе Биржевой площади в центре Петербурга. Сейчас правоохранители выясняют причину пожара в туристическом автобусе и изучают видео инцидента.
Сегодня утром школьники отравились в сувенирную лавку, а когда вернулись к экскурсионному автобусу, почувствовали запах гари. Позднее из-под капота повалил черный дым.
В результате более 30 детей были эвакуированы, никто из них не пострадал. При этом вещи из багажного отсека успели забрать, однако в салон загоревшегося автобуса никто вернуться не решился. В результате сгорели телефоны, фотоаппараты, документы детей и часть реквизита.
Также Мошкина сообщила, что школьники не намерены отказываться от участия в театральном фестивале. Обратно в Алтайский край они выезжают 9 января, передает РИА Новости.
Напомним, ЧП случилось сегодня в районе Биржевой площади в центре Петербурга. Сейчас правоохранители выясняют причину пожара в туристическом автобусе и изучают видео инцидента.
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