Власти Новосибирска просят не делать селфи с бродящим по городу медведем

Очевидец сообщил о медведе, который вышел из леса в Советском районе города Новосибирск. В районной администрации напомнили, что делать с этим животным селфи опасно для жизни.
О хищнике, который бродит рядом с многоэтажным домом на окраине Новосибирска, сообщила местная жительница. Она позвонила в полицию, но к тому времени, как на место прибыли кинологи с собаками и сотрудники правоохранительных органов, медведь успел скрыться.
Спасатели просят избегать прогулок по лесу и дают рекомендации на случай встречи со зверем.
Юрий Перязев, глава отдела ГО и ЧС администрации Советского района Новосибирска: «Медведь — это опасное животное. Граждане, которые увидят одиноко шатающегося по лесу медведя, должны от него спрятаться и сообщить в полицию. Селфи устраивать на фоне медведя не надо! Панике не поддаваться. Ни в коем случае не кричать, не шуметь, камнями в его сторону не бросать — животное не провоцировать».
Полицейские подозревают, что животное могло сбежать из частного вольера для содержания диких животных, потому что медведь в черте Новосибирска — явление очень редкое, сообщает ТАСС.
Спасатели просят избегать прогулок по лесу и дают рекомендации на случай встречи со зверем.
Юрий Перязев, глава отдела ГО и ЧС администрации Советского района Новосибирска: «Медведь — это опасное животное. Граждане, которые увидят одиноко шатающегося по лесу медведя, должны от него спрятаться и сообщить в полицию. Селфи устраивать на фоне медведя не надо! Панике не поддаваться. Ни в коем случае не кричать, не шуметь, камнями в его сторону не бросать — животное не провоцировать».
Полицейские подозревают, что животное могло сбежать из частного вольера для содержания диких животных, потому что медведь в черте Новосибирска — явление очень редкое, сообщает ТАСС.
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