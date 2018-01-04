Адвокаты президента США требуют запретить скандальную книгу о Трампе

Юристы Дональда Трампа требуют у издательства отказаться от публикации книги Майкла Вулфа об американском лидере и его администрации.
В издательский дом Henry Holt & Company уже направлено письмо, в котором адвокаты Трампа разъясняют свои требования. Такое же письмо получил и бывший советник президента по стратегическим вопросам Стив Бэннон, чьи слова Вулф цитирует в своей книге.
Бэннона обвиняют в том, что он сообщил Вулфу недостоверную информацию, а также нарушил соглашение, согласно которому не должен был рассказывать прессе или авторам книг о работе в Белом доме и в предвыборном штабе Трампа. По данным Washington Post, при необходимости юристы Трампа готовы подать на издателей и Бэннона в суд.
Скандальная книга должна выйти в свет только на следующей неделе. Однако некоторые высказывания из нее уже попали в СМИ.
Вот, например, как в книге Бэннон оценивает встречу Трампа-младшего и людей из предвыборного штаба Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016-го.
Стив Бэннон: «Даже если вы считаете, что это не было изменой или непатриотичным или плохим делом, кажется, нужно было сразу позвонить в ФБР».
Кроме того, Бэннон прошелся и по дочери президента Иванке, отметив, что она «тупа, как кирпич».
Есть в книге и ряд пикантных подробностей. Например, по словам автора, вся верхушка предвыборного штаба Трампа, включая его самого, нисколько не сомневалась в поражении на выборах. А когда стало ясно, что они все-таки выигрывают, «Трамп выглядел как призрак», а его супруга Меланья «рыдала всю ночь, не от радости».
Кроме того Вулф пишет, что Иванка Трамп со своим мужем Джаредом Кушнером, старшим советником президента США, договорились, если представится такая возможность, сделать ее первой женщиной-президентом США.
Пишет автор и о прическе главы Белого дома. Якобы даже Иванка за спиной Трампа смеется над нелепым зачесом на голове отца. А что касается цвета, то его дает препарат «Только для мужчин», который чем дольше оставляешь на волосах, тем сильнее он темнеет. И лишь нетерпеливость Трампа привела к тому, что его волосы приобрели оранжево-блондинистый оттенок.
Белый дом уже назвал лживыми и книгу, и автора, и всех кто с ним общался в Вашингтоне. Что касается Бэннона, то, по словам Трампа, он после увольнения «просто сошел с ума».
Бэннона обвиняют в том, что он сообщил Вулфу недостоверную информацию, а также нарушил соглашение, согласно которому не должен был рассказывать прессе или авторам книг о работе в Белом доме и в предвыборном штабе Трампа. По данным Washington Post, при необходимости юристы Трампа готовы подать на издателей и Бэннона в суд.
Скандальная книга должна выйти в свет только на следующей неделе. Однако некоторые высказывания из нее уже попали в СМИ.
Вот, например, как в книге Бэннон оценивает встречу Трампа-младшего и людей из предвыборного штаба Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016-го.
Стив Бэннон: «Даже если вы считаете, что это не было изменой или непатриотичным или плохим делом, кажется, нужно было сразу позвонить в ФБР».
Кроме того, Бэннон прошелся и по дочери президента Иванке, отметив, что она «тупа, как кирпич».
Есть в книге и ряд пикантных подробностей. Например, по словам автора, вся верхушка предвыборного штаба Трампа, включая его самого, нисколько не сомневалась в поражении на выборах. А когда стало ясно, что они все-таки выигрывают, «Трамп выглядел как призрак», а его супруга Меланья «рыдала всю ночь, не от радости».
Кроме того Вулф пишет, что Иванка Трамп со своим мужем Джаредом Кушнером, старшим советником президента США, договорились, если представится такая возможность, сделать ее первой женщиной-президентом США.
Пишет автор и о прическе главы Белого дома. Якобы даже Иванка за спиной Трампа смеется над нелепым зачесом на голове отца. А что касается цвета, то его дает препарат «Только для мужчин», который чем дольше оставляешь на волосах, тем сильнее он темнеет. И лишь нетерпеливость Трампа привела к тому, что его волосы приобрели оранжево-блондинистый оттенок.
Белый дом уже назвал лживыми и книгу, и автора, и всех кто с ним общался в Вашингтоне. Что касается Бэннона, то, по словам Трампа, он после увольнения «просто сошел с ума».
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