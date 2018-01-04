МИД РФ назвал «вредной» идею США созвать СБ ООН по ситуации в Иране

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил США, что протесты в Иране являются внутренним делом этой страны.
Замминистра указал на то, что Совбез ООН занимается вопросами, связанными с поддержанием международного мира и безопасности. А внутренние дела Ирана к Совбезу «не имеют ни малейшего отношения».
При этом Рябков назвал вредной и деструктивной идею США созвать заседание Совбеза по ситуации с протестами в Иране и обвинил Вашингтон в пренебрежении международным правом.
Также замглавы МИД РФ отметил, что позиция Москвы весьма последовательна и основывается целиком и полностью на приверженности нормам международного права, передает РИА Новости.
Напомним, ранее постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен созвать спецзаседания Совбеза ООН и Совета ООН по правам человека в связи с протестами и беспорядками, которые продолжаются в Иране с конца декабря. А Дональд Трамп пообещал участникам антиправительственных акций «огромную поддержку» от США.
При этом президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне, в том числе из Вашингтона. В МИД РФ же назвали недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела Ирана.
При этом Рябков назвал вредной и деструктивной идею США созвать заседание Совбеза по ситуации с протестами в Иране и обвинил Вашингтон в пренебрежении международным правом.
Также замглавы МИД РФ отметил, что позиция Москвы весьма последовательна и основывается целиком и полностью на приверженности нормам международного права, передает РИА Новости.
Напомним, ранее постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен созвать спецзаседания Совбеза ООН и Совета ООН по правам человека в связи с протестами и беспорядками, которые продолжаются в Иране с конца декабря. А Дональд Трамп пообещал участникам антиправительственных акций «огромную поддержку» от США.
При этом президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне, в том числе из Вашингтона. В МИД РФ же назвали недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела Ирана.
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