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    МИД РФ назвал «вредной» идею США созвать СБ ООН по ситуации в Иране

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    • Фото: Reuters © 2018, Amr Alfiky
    МИД РФ назвал «вредной» идею США созвать СБ ООН по ситуации в Иране

    МИД РФ назвал «вредной» идею США созвать СБ ООН по ситуации в Иране

    МИД РФ назвал «вредной» идею США созвать СБ ООН по ситуации в Иране
  • Фото: Reuters © 2018, Amr Alfiky

    • Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил США, что протесты в Иране являются внутренним делом этой страны.

    Замминистра указал на то, что Совбез ООН занимается вопросами, связанными с поддержанием международного мира и безопасности. А внутренние дела Ирана к Совбезу «не имеют ни малейшего отношения».

    При этом Рябков назвал вредной и деструктивной идею США созвать заседание Совбеза по ситуации с протестами в Иране и обвинил Вашингтон в пренебрежении международным правом.

    Также замглавы МИД РФ отметил, что позиция Москвы весьма последовательна и основывается целиком и полностью на приверженности нормам международного права, передает РИА Новости.

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    Напомним, ранее постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен созвать спецзаседания Совбеза ООН и Совета ООН по правам человека в связи с протестами и беспорядками, которые продолжаются в Иране с конца декабря. А Дональд Трамп пообещал участникам антиправительственных акций «огромную поддержку» от США.

    При этом президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне, в том числе из Вашингтона. В МИД РФ же назвали недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела Ирана.

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