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    Число жертв крушения поезда в ЮАР выросло до 12 человек, около 260 пострадали

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    • Фото: @ER24EMS / twitter.com
    Число жертв крушения поезда в ЮАР выросло до 12 человек, около 260 пострадали

    Число жертв крушения поезда в ЮАР выросло до 12 человек, около 260 пострадали

    Число жертв крушения поезда в ЮАР выросло до 12 человек, около 260 пострадали
  • Фото: @ER24EMS / twitter.com

    • Увеличилось число погибших и пострадавших в железнодорожной аварии в ЮАР.

    По последним данным, погибли 12 человек, около 260 ранены. Об этом сообщил местный телеканал eNCA.

    Ранее сообщалось о четверых погибших и сорока пострадавших.

    Железнодорожная катастрофа произошла между населенными пунктами Хенненман и Крунстад в южноафриканской провинции Свободное Государство. Поезд, следовавший из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург, столкнулся с грузовым автомобилем и легковушкой.

    Известно, что водитель грузовика не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны поезда. По свидетельствам очевидцев, некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись.

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