Число жертв крушения поезда в ЮАР выросло до 12 человек, около 260 пострадали

Увеличилось число погибших и пострадавших в железнодорожной аварии в ЮАР.
По последним данным, погибли 12 человек, около 260 ранены. Об этом сообщил местный телеканал eNCA.
Ранее сообщалось о четверых погибших и сорока пострадавших.
Железнодорожная катастрофа произошла между населенными пунктами Хенненман и Крунстад в южноафриканской провинции Свободное Государство. Поезд, следовавший из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург, столкнулся с грузовым автомобилем и легковушкой.
Известно, что водитель грузовика не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны поезда. По свидетельствам очевидцев, некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись.
Ранее сообщалось о четверых погибших и сорока пострадавших.
Железнодорожная катастрофа произошла между населенными пунктами Хенненман и Крунстад в южноафриканской провинции Свободное Государство. Поезд, следовавший из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург, столкнулся с грузовым автомобилем и легковушкой.
Известно, что водитель грузовика не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны поезда. По свидетельствам очевидцев, некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись.
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