В Белоруссии трое малышей сбежали из детского сада и уехали на поезде

Трое мальчиков в возрасте
3–4 лет сбежали из детского сада в белорусском Светлогорске, добрались до железнодорожной станции и отправились кататься на дизель-поезде. Побег обнаружили родители малышей, когда пришли за ними в дошкольное учреждение.
Троих маленьких беглецов заметил машинист поезда. Мужчина быстро связался с соответствующими службами и выяснил имена детей. Малышей сопроводили до города Жлобин, который находится в получасе езды от Светлогорска, и передали в руки полицейских.
С момента обнаружения пропажи мальчиков и до установления их местонахождения прошло около 40 минут. Детей искали всем районом, отмечает Sputnik Беларусь.
После происшествия один из участников побега дал свое первое интервью местным СМИ. Четырехлетний Антип рассказал, что ворота в саду были открыты, и они решили побежать. Мальчикам хотелось посмотреть на завод, где изготавливают стеклянные бутылки. На вокзал они попали по железнодорожным путям, а потом увидели дизель-поезд, забрались в состав и поехали путешествовать.
Воспитательницу сада, которая не заметила пропажи троих детей, уволили. Своего места работы может лишиться и заведующая учреждением. Районным руководителям отдела образования объявили выговор.
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко назвал произошедший в Светлогорске случай «вопиющим», а отношение к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования — «формальным», сообщает «Интерфакс».
С момента обнаружения пропажи мальчиков и до установления их местонахождения прошло около 40 минут. Детей искали всем районом, отмечает Sputnik Беларусь.
После происшествия один из участников побега дал свое первое интервью местным СМИ. Четырехлетний Антип рассказал, что ворота в саду были открыты, и они решили побежать. Мальчикам хотелось посмотреть на завод, где изготавливают стеклянные бутылки. На вокзал они попали по железнодорожным путям, а потом увидели дизель-поезд, забрались в состав и поехали путешествовать.
Воспитательницу сада, которая не заметила пропажи троих детей, уволили. Своего места работы может лишиться и заведующая учреждением. Районным руководителям отдела образования объявили выговор.
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко назвал произошедший в Светлогорске случай «вопиющим», а отношение к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования — «формальным», сообщает «Интерфакс».
Комментарии