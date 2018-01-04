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    С места аварии на Киевском шоссе эвакуировали шесть раненых, среди них дети

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    • Фото: vk.com
    С места аварии на Киевском шоссе эвакуировали шесть раненых, среди них дети

    С места аварии на Киевском шоссе эвакуировали шесть раненых, среди них дети

    С места аварии на Киевском шоссе эвакуировали шесть раненых, среди них дети
  • Фото: vk.com

    • Два вертолета эвакуировали пострадавших с Киевского шоссе, где столкнулись две иномарки.

    Шесть человек, в том числе несколько детей, пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе.

    Один из санитарных вертолетов эвакуировал в больницу двух пострадавших взрослых. Другой отправился в детское специализированное лечебное учреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

    В ГИБДД отметили, что на Киевском шоссе произошло столкновение автомобилей Audi и Dodge. Подробности инцидента не приводятся.

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