Латвия уравняла ветеранов СССР и нацистской Германии

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил скандальный закон о статусе участника Второй мировой войны.
В документе говорится, что статус участника Второй мировой будет присваиваться как тем, кто состоял в составе армии СССР, так и солдатам нацистской Германии.
При этом на статус смогут рассчитывать только те, кто имел гражданство Литвы на 17 июня 1940 года (этот день в стране считают началом «периода оккупации»). То есть статус участника Второй мировой не будет присваиваться русскоязычным негражданам или тем, кто получил гражданство позднее, сдав специальный экзамен, передает ТАСС.
Кроме того, участниками Второй мировой не будут признаваться члены национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности Третьего рейха, а также сотрудники КГБ, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений.
Напомним, закон был принят латвийским парламентом в декабре 2017 года. Ранее с призывом не утверждать документ к президенту обратились крупнейшая оппозиционная партия «Согласие», которая представляет интересы русскоязычного населения Латвии, и Латвийское объединение против нацизма. В Москве же называли закон абсолютно недопустимым, а также говорили о том, что он направлен на то, чтобы уничтожить историческую память.
При этом на статус смогут рассчитывать только те, кто имел гражданство Литвы на 17 июня 1940 года (этот день в стране считают началом «периода оккупации»). То есть статус участника Второй мировой не будет присваиваться русскоязычным негражданам или тем, кто получил гражданство позднее, сдав специальный экзамен, передает ТАСС.
Кроме того, участниками Второй мировой не будут признаваться члены национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности Третьего рейха, а также сотрудники КГБ, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений.
Напомним, закон был принят латвийским парламентом в декабре 2017 года. Ранее с призывом не утверждать документ к президенту обратились крупнейшая оппозиционная партия «Согласие», которая представляет интересы русскоязычного населения Латвии, и Латвийское объединение против нацизма. В Москве же называли закон абсолютно недопустимым, а также говорили о том, что он направлен на то, чтобы уничтожить историческую память.
Комментарии