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    Белый дом запретил своим сотрудникам на работе пользоваться личными мобильными

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    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    Белый дом запретил своим сотрудникам на работе пользоваться личными мобильными

    Белый дом запретил своим сотрудникам на работе пользоваться личными мобильными

    Белый дом запретил своим сотрудникам на работе пользоваться личными мобильными
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • Сотрудники Белого дама во время работы в Западном крыле, где располагается администрация президента США, больше не смогут использовать личные сотовые телефоны.

    Причины такого запрета объяснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, поэтому в Западном крыле со следующей недели более не разрешается использовать личные устройства ни гостям, ни персоналу».

    Сообщается, что в распоряжении сотрудников Белого дома будут служебные средства телефонной связи. Служащие обеспокоены, что дети и другие члены семьи в случае необходимости не смогут с ними связаться.

    Запретить использование личных мобильных телефонов решил руководитель аппарата Белого дома Джон Келли. Он это сделал из соображений безопасности. Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет, что к беспроводной сети Западного крыла подключено слишком много устройств, а личные смартфоны недостаточно защищены от взлома.

    Дональд Трамп ранее неоднократно жаловался на утечки информации в СМИ, но в президентском аппарате утверждают, что решение, касающееся личных мобильных устройств, с утечками не связано.

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