Белый дом запретил своим сотрудникам на работе пользоваться личными мобильными

Сотрудники Белого дама во время работы в Западном крыле, где располагается администрация президента США, больше не смогут использовать личные сотовые телефоны.
Причины такого запрета объяснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, поэтому в Западном крыле со следующей недели более не разрешается использовать личные устройства ни гостям, ни персоналу».
Сообщается, что в распоряжении сотрудников Белого дома будут служебные средства телефонной связи. Служащие обеспокоены, что дети и другие члены семьи в случае необходимости не смогут с ними связаться.
Запретить использование личных мобильных телефонов решил руководитель аппарата Белого дома Джон Келли. Он это сделал из соображений безопасности. Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет, что к беспроводной сети Западного крыла подключено слишком много устройств, а личные смартфоны недостаточно защищены от взлома.
Дональд Трамп ранее неоднократно жаловался на утечки информации в СМИ, но в президентском аппарате утверждают, что решение, касающееся личных мобильных устройств, с утечками не связано.
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, поэтому в Западном крыле со следующей недели более не разрешается использовать личные устройства ни гостям, ни персоналу».
Сообщается, что в распоряжении сотрудников Белого дома будут служебные средства телефонной связи. Служащие обеспокоены, что дети и другие члены семьи в случае необходимости не смогут с ними связаться.
Запретить использование личных мобильных телефонов решил руководитель аппарата Белого дома Джон Келли. Он это сделал из соображений безопасности. Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет, что к беспроводной сети Западного крыла подключено слишком много устройств, а личные смартфоны недостаточно защищены от взлома.
Дональд Трамп ранее неоднократно жаловался на утечки информации в СМИ, но в президентском аппарате утверждают, что решение, касающееся личных мобильных устройств, с утечками не связано.
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