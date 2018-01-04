В Киеве рассказали о планах взорвать российский газопровод

Украина на государственном уровне планировала подорвать российский газопровод, идущий в Европу по территории страны.
|
10430
О подрывных планах Киева рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире украинского телеканала Zik. По его словам, власти страны рассматривали возможность подрыва газопровода еще в 2014–2015 годах. Тогда, пояснил Грымчак, в высшем руководстве Украины шла борьба между сторонниками немедленной войны и приверженцами длительного политико-дипломатического противостояния с Россией.
Юрий Грымчак: «2014–2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю. В 2014 году были планы, были горячие головы в Генштабе, в разных местах».
Однако, добавил политик, уничтожения украинской ГТС удалось не допустить. Сейчас, по словам Грымчака, идущая в Европу через территорию Украины газовая магистраль является одним из сдерживающих факторов вооруженного противостояния в Донбассе, а Россия между тем «делает все, чтобы построить газопровод в обход Украины».
Под новым газопроводом, по всей видимости, имеется в виду «Северный поток — 2», против строительства которого выступает ряд стран, и Украина в том числе. Украинские власти боятся, что из-за «Северного потока — 2» потеряют доходы от транзита российского газа. Кроме того, строительство газопровода не устраивает и США, которые вынашивают свои планы по экспорту голубого топлива в Европу.
Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Юрий Грымчак: «2014–2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю. В 2014 году были планы, были горячие головы в Генштабе, в разных местах».
Однако, добавил политик, уничтожения украинской ГТС удалось не допустить. Сейчас, по словам Грымчака, идущая в Европу через территорию Украины газовая магистраль является одним из сдерживающих факторов вооруженного противостояния в Донбассе, а Россия между тем «делает все, чтобы построить газопровод в обход Украины».
Под новым газопроводом, по всей видимости, имеется в виду «Северный поток — 2», против строительства которого выступает ряд стран, и Украина в том числе. Украинские власти боятся, что из-за «Северного потока — 2» потеряют доходы от транзита российского газа. Кроме того, строительство газопровода не устраивает и США, которые вынашивают свои планы по экспорту голубого топлива в Европу.
Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Комментарии